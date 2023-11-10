«Зенит» изменил эмблему клуба в рамках недели борьбы с кибербуллингом
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На эмблему было добавлено два сердца.
«Мы присоединяемся к инициативе, потому что уверены: cлова в интернете могут ранить, и в наших силах это остановить. «Зенит» призывает всех болельщиков сине-бело-голубых относиться внимательнее к комментариям», — говорится в сообщении.
Неделя борьбы с кибербуллингом пройдёт с 10 по 17 ноября.
Ранее Петржела поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».