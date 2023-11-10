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«Зенит» изменил эмблему клуба в рамках недели борьбы с кибербуллингом

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Футбольный клуб «Зенит» изменил эмблему в рамках недели борьбы с кибербуллингом.
«Зенит» изменил эмблему клуба в рамках недели борьбы с кибербуллингом
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

На эмблему было добавлено два сердца.

«Мы присоединяемся к инициативе, потому что уверены: cлова в интернете могут ранить, и в наших силах это остановить. «Зенит» призывает всех болельщиков сине-бело-голубых относиться внимательнее к комментариям», — говорится в сообщении.

Неделя борьбы с кибербуллингом пройдёт с 10 по 17 ноября.

Ранее Петржела поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

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