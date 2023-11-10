«Динамо» находится на связи с защитником команды и сборной Израиля Дасой

Московское «Динамо» поддерживает связь с защитником команды и сборной Израиля Эли Дасой.

«Мы на связи с Эли, с ним всё в порядке», — заявили в пресс-службе бело-голубых РИА Новости.

10 ноября стало известно, что игроки сборной Израиля были вынуждены прятаться на обочине дороги из-за воздушной тревоги. Ситуация произошла, когда команда ехала на автобусе в аэропорт. Игроки несколько минут провели на земле.

Даса является капитаном национальной команды Израиля.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) позволит болельщикам пронести флаги Палестины на матчи юношеского чемпионата мира в Индонезии.