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«Динамо» находится на связи с защитником команды и сборной Израиля Дасой

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Московское «Динамо» поддерживает связь с защитником команды и сборной Израиля Эли Дасой.
«Динамо» находится на связи с защитником команды и сборной Израиля Дасой
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Мы на связи с Эли, с ним всё в порядке», — заявили в пресс-службе бело-голубых РИА Новости. 

10 ноября стало известно, что игроки сборной Израиля были вынуждены прятаться на обочине дороги из-за воздушной тревоги. Ситуация произошла, когда команда ехала на автобусе в аэропорт. Игроки несколько минут провели на земле.

Даса является капитаном национальной команды Израиля.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) позволит болельщикам пронести флаги Палестины на матчи юношеского чемпионата мира в Индонезии.

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