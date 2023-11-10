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Петржела: уверен, Абаскаль сделал бы нынешний «Зенит» чемпионом страны

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что Гильермо Абаскаль мог бы стать чемпионом России с командой из Санкт-Петербурга.
Петржела: уверен, Абаскаль сделал бы нынешний «Зенит» чемпионом страны
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Думаю, Семак не выиграл бы в «Спартаке» чемпионат России. Уверен, Абаскаль сделал бы нынешний «Зенит» чемпионом страны, а Сергей в «Спартаке» не добился бы успеха», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

В текущем сезоне «Зенит» под руководством Семака набрал 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

«Спартак» с Абаскалем набрал 21 очко и занимает шестую позицию.

Ранее Петржела поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ с «Краснодаром».

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