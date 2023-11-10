Петржела: уверен, Абаскаль сделал бы нынешний «Зенит» чемпионом страны
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«Думаю, Семак не выиграл бы в «Спартаке» чемпионат России. Уверен, Абаскаль сделал бы нынешний «Зенит» чемпионом страны, а Сергей в «Спартаке» не добился бы успеха», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».
В текущем сезоне «Зенит» под руководством Семака набрал 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
«Спартак» с Абаскалем набрал 21 очко и занимает шестую позицию.
Ранее Петржела поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ с «Краснодаром».