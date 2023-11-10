Игрокам сборной Израиля пришлось прятаться на обочине дороги из-за воздушной тревоги

Игроки сборной Израиля по футболу были вынуждены прятаться на обочине дороги из-за воздушной тревоги.

Ситуация произошла, когда команда ехала на автобусе в аэропорт. Игроки несколько минут провели на земле.

12 ноября Израиль сыграет с Косово в квалификации Евро-2024.

7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. При этом бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

Ранее сообщалось, что сборная Израиля проведёт домашние матчи отбора к ЧЕ по футболу в Венгрии.