Игрокам сборной Израиля пришлось прятаться на обочине дороги из-за воздушной тревоги
- AP
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Ситуация произошла, когда команда ехала на автобусе в аэропорт. Игроки несколько минут провели на земле.
12 ноября Израиль сыграет с Косово в квалификации Евро-2024.
7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. При этом бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.
Ранее сообщалось, что сборная Израиля проведёт домашние матчи отбора к ЧЕ по футболу в Венгрии.