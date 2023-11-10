Мадсен: могу только сказать вам, что Махачев — лучший в мире

Призёр Олимпийских игр по греко-римской борьбе датчанин Марк Мадсен высказался о россиянине Исламе Махачеве.

«Потрясающий атлет и человек, очень скромный. Я уже боролся с Исламом Махачевым, но то, что было на ковре, остаётся на ковре. Могу только сказать вам, что Ислам — лучший в мире. Он не зря чемпион мира», — приводит слова Мадсена «Спорт-Экспресс».

7 ноября стало известно, что Махачев возглавил рейтинг UFC P4P.

21 октября 32-летний россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул UFC в лёгкой весовой категории, нокаутировав австралийца Александера Волкановски в первом раунде главного поединка турнира в Абу‑Даби (ОАЭ).

Ранее Ринат Фахретдинов отреагировал на лидерство Махачева в рейтинге лучших бойцов UFC.