Тарасова — о сроках вынесения решения по делу Валиевой: придётся это терпеть
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«Камила — сильная девочка, она будет выступать. Придётся это терпеть, что ж делать. Мы никак не можем повлиять на ситуацию», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».
Слушания по делу 18-летней россиянки в CAS завершатся 10 ноября.
Фигуристка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.
Ранее сообщалось, что CAS вынесет решение по делу Валиевой в начале 2024 года.