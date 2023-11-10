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Тарасова — о сроках вынесения решения по делу Валиевой: придётся это терпеть

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о сроках вынесения решения по делу Камилы Валиевой.
Тарасова — о сроках вынесения решения по делу Валиевой: придётся это терпеть
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Камила — сильная девочка, она будет выступать. Придётся это терпеть, что ж делать. Мы никак не можем повлиять на ситуацию», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

Слушания по делу 18-летней россиянки в CAS завершатся 10 ноября.

Фигуристка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что CAS вынесет решение по делу Валиевой в начале 2024 года.

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