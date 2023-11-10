Форвард «Зенита» Сергеев: на праздники могу выпить, а когда идёт сезон — нет

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, когда может употреблять алкоголь.

«Как отношусь к алкоголю? Могу с родителями по праздникам. На Новый год у меня традиция — каждый раз я праздную его в Череповце с родителями. Всегда! Для меня это семейный праздник. На праздники могу выпить, а когда идёт сезон — нет», — сказал Сергеев в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

28-летний форвард подписал контракт с сине-бело-голубыми в январе 2022 года. Нынешнее соглашение игрока с санкт-петербургской командой действительно до июня 2025-го. В сезоне-2023/24 футболист провёл за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, забил десять мячей и отдал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сергеева в €5 млн.

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