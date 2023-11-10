Российский футбольный союз (РФС) объявил о судейских назначениях на матчи 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщается в Telegram-канале РФС, встречу между «Зенитом» и «Краснодаром» обслужит бригада арбитра Сергея Карасёва.

Игра на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге состоится в субботу, 11 ноября, она начнётся в 19:30 мск.

После 14 туров РПЛ «быки» лидируют в чемпионате, набрав 31 очко. «Зенит» с 29 очками располагается на второй строчке.

Ранее бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ против «Краснодара».