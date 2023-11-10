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Канарейкин считает, что проблемы ЦСКА связаны с Федотовым

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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался о последних результатах ЦСКА в КХЛ.
Канарейкин считает, что проблемы ЦСКА связаны с Федотовым
  • РИА Новости

«Проблемы ЦСКА находятся во вратарской позиции и связаны с Федотовым. Он встраивается в эту позицию с начала сезона. Думаю, что Фёдоров найдёт все пути, чтобы привести его к оптимальной форме. Что касается команды, то она обучена, она знает, как играть решающие игры, и подойдёт к ним», — приводит слова Канарейкина «Газета.Ru».

9 ноября ЦСКА проиграл «Авангарду» в регулярном чемпионате КХЛ. Игра завершилась со счётом 4:6.

В текущем сезоне ЦСКА набрал 30 очков и занимает пятое место в Западной конференции.

Ранее Михайлов заявил, что игра ЦСКА в КХЛ выглядит удручающей.

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