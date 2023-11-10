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Василевский: спарринги с Фьюри могут вдохновлять Аспинэлла перед боем с Павловичем

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Василевский высказался о спаррингах англичанина Тома Аспинэлла с соотечественником боксёром Тайсоном Фьюри перед его поединком с россиянином Сергеем Павловичем на 295-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Василевский: спарринги с Фьюри могут вдохновлять Аспинэлла перед боем с Павловичем
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Я думаю, тут дело не просто в способности выдержать удары именно Тайсона, а в самой работе с таким спортсменом и получаемой из-за этого уверенности в своих силах. Конечно, если он успевает хоть как-то реагировать на действия такого боксёра, то всё это пойдёт ему на пользу. Аспинэлл благодаря этому улучшает свои бойцовские навыки и оттачивает рефлексы», — заявил Василевский RT.

Боец также отметил, что для оценки того, насколько сильным преимуществом может оказаться работа в спаррингах с Фьюри, нужно знать периодичность этих тренировок.

«Нужно понимать, как долго протекает их совместная работа. Одно дело, когда это ведётся год или два, и другое, если за месяц они встретились пару раз. Естественно, никакого преимущества из этого тогда не получится. Однако психологически спарринги с Фьюри определённо могут вдохновлять Аспинэлла перед поединком с Павловичем», — сказал он.

Ранее Василевский выразил мнение, что Павлович может нокаутировать Аспинэлла в первом раунде.

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