Фахретдинов: Махачев — второй лучший боец мира от одного тренера, это очень круто
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«Второй россиянин от одного тренера, что немаловажно. Это классная история, серьёзное достижение. Второй лучший боец вне зависимости от весовой категории из одной команды и от одного тренера. Это очень круто», — цитирует Фахретдинова MMA.Metaratings.ru.
7 ноября стало известно, что Махачев возглавил рейтинг UFC P4P.
21 октября 32-летний россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул UFC в лёгкой весовой категории, нокаутировав австралийца Александера Волкановски в первом раунде главного поединка турнира в Абу‑Даби (ОАЭ).
Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поздравил Махачева с первым местом в рейтинге UFC P4P.