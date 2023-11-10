Фахретдинов: Махачев — второй лучший боец мира от одного тренера, это очень круто

Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов отреагировал на лидерство россиянина Ислама Махачева в рейтинге лучших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий (P4P).

«Второй россиянин от одного тренера, что немаловажно. Это классная история, серьёзное достижение. Второй лучший боец вне зависимости от весовой категории из одной команды и от одного тренера. Это очень круто», — цитирует Фахретдинова MMA.Metaratings.ru.

7 ноября стало известно, что Махачев возглавил рейтинг UFC P4P.

21 октября 32-летний россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул UFC в лёгкой весовой категории, нокаутировав австралийца Александера Волкановски в первом раунде главного поединка турнира в Абу‑Даби (ОАЭ).

Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поздравил Махачева с первым местом в рейтинге UFC P4P.