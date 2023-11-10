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Сехудо считает, что Павлович победит Аспинэлла благодаря мощи

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Американский боец Генри Сехудо высказал мнение касательно поединка россиянина Сергея Павловича и британца Тома Аспинэлла на UFC 295.
Сехудо считает, что Павлович победит Аспинэлла благодаря мощи
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«У Павловича заметное преимущество перед Томом Аспинэллом. Этот парень обладает большой силой. К тому же он техничен. Но давайте поговорим о слабостях Сергея. Будет любопытно посмотреть, сможет ли Том использовать удары ногами, чтобы замедлить его и лишить его мощи, которая заключается в руках», — сказал Сехудо на своём канале на YouTube.

Поединок между спортсменами пройдёт 11 ноября в Нью-Йорке (США).

Напомним, что бой стал возможным, так как действующий чемпион организации в тяжёлом весе американец Джон Джонс получил травму и не сможет сразиться с соотечественником Стипе Миочичем.

В активе россиянина 18 побед и одно поражение. У Аспинэлла 13 побед при трёх поражениях.

Ранее сообщалось, что Павлович готов выйти с флагом России на бой с Аспинэллом.

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