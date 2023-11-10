Estadio Deportivo: экс-футболист МЮ де Хеа ведёт переговоры с «Бетисом»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может перейти в «Бетис».

Как сообщает Estadio Deportivo, обе стороны заинтересованы в успешном завершении переговоров, поскольку руководство «Бетиса» хочет усилить вратарскую позицию, а сам де Хеа желает продолжить карьеру на родине.

По информации The Sun, де Хеа подпишет краткосрочный контракт с МЮ. Кубок африканских наций пройдёт в начале 2024 года. Онана выступает за сборную Камеруна.

Де Хеа выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2011 по 2023 год. В составе команды он становился чемпионом страны, победителем Лиги Европы и завоёвывал Кубок Англии и Кубок английской лиги.

Ранее сообщалось, что де Хеа завершит карьеру, если ему не предложат перейти в крупный клуб.