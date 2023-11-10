Estadio Deportivo: экс-футболист МЮ де Хеа ведёт переговоры с «Бетисом»
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Как сообщает Estadio Deportivo, обе стороны заинтересованы в успешном завершении переговоров, поскольку руководство «Бетиса» хочет усилить вратарскую позицию, а сам де Хеа желает продолжить карьеру на родине.
По информации The Sun, де Хеа подпишет краткосрочный контракт с МЮ. Кубок африканских наций пройдёт в начале 2024 года. Онана выступает за сборную Камеруна.
Де Хеа выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2011 по 2023 год. В составе команды он становился чемпионом страны, победителем Лиги Европы и завоёвывал Кубок Англии и Кубок английской лиги.
Ранее сообщалось, что де Хеа завершит карьеру, если ему не предложат перейти в крупный клуб.