В ФФККР уверены, что Валиева выступит на этапе Гран-при в Казани

Вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Сергей Кононыхин заявил, что фигуристка Камила Валиева выступит на четвёртом этапе Кубка России в Казани.

«Мы ждем приезда Валиевой. Нет никаких опасений, что Камила не доедет, так как выступление заложено в её личном плане на текущий сезон», — приводит слова Кононыхина РИА Новости.

По его словам, вне зависимости от всех слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) 18-летняя россиянка хотела выступить в Казани.

«У Камилы здесь корни. Ей будет комфортно приехать в родной город», — сказал он.

Слушания по делу фигуристки в CAS завершатся 10 ноября.

Валиева подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.

Четвёртый этап Гран-при России пройдет с 11 по 13 ноября.

Ранее сообщалось, что CAS вынесет решение по делу Валиевой в начале 2024 года.