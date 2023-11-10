В ФФККР уверены, что Валиева выступит на этапе Гран-при в Казани
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«Мы ждем приезда Валиевой. Нет никаких опасений, что Камила не доедет, так как выступление заложено в её личном плане на текущий сезон», — приводит слова Кононыхина РИА Новости.
По его словам, вне зависимости от всех слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) 18-летняя россиянка хотела выступить в Казани.
«У Камилы здесь корни. Ей будет комфортно приехать в родной город», — сказал он.
Слушания по делу фигуристки в CAS завершатся 10 ноября.
Валиева подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.
Четвёртый этап Гран-при России пройдет с 11 по 13 ноября.
Ранее сообщалось, что CAS вынесет решение по делу Валиевой в начале 2024 года.