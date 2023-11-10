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Шипулин: существует «северная надбавка» для перехода в «Зенит» игрока из команд РПЛ

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Шеф-скаут «Зенита» Константин Шипулин рассказал о надбавке за переход в петербургский клуб из команд РПЛ.
Шипулин: существует «северная надбавка» для перехода в «Зенит» игрока из команд РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«За Коваленко «Зенит» следил давно. Все знали, что «Зениту» нужен игрок такого типа. И если друг другу команды могут продавать игроков за три копейки, то для «Зенита» существует «северная надбавка» — раз в пять от реальной стоимости. Поэтому и было принято решение взять молодого талантливого игрока», — приводит слова Шипулина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Коваленко провёл за команду десять матчей во всех турнирах и отметился голевой передачей. Всего он сыграл 270 минут, 23 из которых — в РПЛ.

По информации Euro-Football, игрок думает об уходе из клуба. Он может покинуть «Зенит», если ситуация с его игровым временем не улучшится по итогам первого круга чемпионата России.

Ранее Коваленко опроверг информацию о своём уходе из «Зенита».

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