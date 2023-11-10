Навас считает, что Захарян способен блистать в любой топ-лиге Европы
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- © Mutsu Kawamori/AFLO
«Захарян обладает всеми техническими, физическими и психологическими качествами, чтобы засиять и добиться успеха в Ла Лиге или любом чемпионате Европы. Он всё ещё очень молодой футболист, но в его жизни уже произошли важные перемены», — цитирует Наваса «Чемпионат».
Он также убеждён, что футболист спустя время почувствует себя более комфортно и сможет заиграть в полном объёме.
Напомним, что «Реал Сосьедад» объявил о переходе российского игрока из «Динамо» 19 августа. Соглашение с Захаряном рассчитано до конца сезона-2028/29.
В текущем сезоне футболист сыграл за команду девять матчей и не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» впервые за 19 лет вышел в плей-офф Лиги чемпионов.