Зидан — Месси: жаль, что мы не поиграли вместе
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«Жаль, что мы не поиграли вместе», — сказал Зидан в ролике на YouTube-канале Adidas.
«Ты знаешь, как я восхищаюсь тобой. Мы немного поиграли друг против друга, а потом пересекались, когда я играл, а ты тренировал», — ответил Месси.
Зидан за свою карьеру тренировал только «Реал» (с 2016-го по 2018-й и с 2019-го по 2021-й). Сливочные под его руководством трижды выиграли Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.
Летом Месси подписал с «Интер Майами» контракт до 31 декабря 2025 года. Он провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Реал» ведёт переговоры с Зиданом о его возвращении в клуб.