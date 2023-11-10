Зидан — Месси: жаль, что мы не поиграли вместе

Бывший тренер «Реала» и экс-игрок сборной Франции Зинедин Зидан обратился к нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси на съёмках рекламного ролика.

«Жаль, что мы не поиграли вместе», — сказал Зидан в ролике на YouTube-канале Adidas.

«Ты знаешь, как я восхищаюсь тобой. Мы немного поиграли друг против друга, а потом пересекались, когда я играл, а ты тренировал», — ответил Месси.

Зидан за свою карьеру тренировал только «Реал» (с 2016-го по 2018-й и с 2019-го по 2021-й). Сливочные под его руководством трижды выиграли Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Летом Месси подписал с «Интер Майами» контракт до 31 декабря 2025 года. Он провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Реал» ведёт переговоры с Зиданом о его возвращении в клуб.