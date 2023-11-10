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Глава ВФС Елисеев: решение по рукопожатиям на ЧМ принято по инициативе украинцев

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Президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев рассказал, что исполнительный комитет Международной федерации самбо (FIAS) принял решение отказаться от обмена рукопожатиями до и после схваток украинцев в поединках с россиянами.
Глава ВФС Елисеев: решение по рукопожатиям на ЧМ принято по инициативе украинцев
  • РИА Новости

«Было принято решение, что в схватках между спортсменами России и Украины, Белоруссии и Украины на чемпионате мира в Ереване рукопожатий не будет, будет только борьба. Такое предложение внесла украинская федерация в связи с тем, что у них такое решение принято на правительственном уровне», — приводит слова Елисеева РИА Новости.

Он также подчеркнул, что исполком FIAS поддержал решение украинской стороны.

Турнир пройдёт с 10 по 12 ноября. Российские и белорусские самбисты выступят в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что российские и украинские самбисты не будут обмениваться рукопожатиями на ЧМ.

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