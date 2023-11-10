Суд получил жалобу от защиты экс-футболиста Бугаева по делу о наркотиках
- РИА Новости
«Получена апелляционная жалоба от адвоката футболиста. Пока не назначена дата заседания», — приводит слова собеседника РИА Новости.
29 октября футболист был задержан с пакетом неизвестного вещества. Позже установили, что у него было 0,5 кг мефедрона. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы за торговлю наркотиками в особо крупном размере. Экс-игрок сборной России при задержании оказал сопротивление полиции.
Ранее сообщалось, что защита обжаловала арест бывшего футболиста сборной России по делу о наркотиках.