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Суд получил жалобу от защиты экс-футболиста Бугаева по делу о наркотиках

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В пресс-службе объединенных судов Краснодарского края сообщили, что Прикубанский районный суд получил апелляционную жалобу от адвоката экс-футболиста Алексея Бугаева по делу о наркотиках.
Суд получил жалобу от защиты экс-футболиста Бугаева по делу о наркотиках
  • РИА Новости

«Получена апелляционная жалоба от адвоката футболиста. Пока не назначена дата заседания», — приводит слова собеседника РИА Новости

29 октября футболист был задержан с пакетом неизвестного вещества. Позже установили, что у него было 0,5 кг мефедрона. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы за торговлю наркотиками в особо крупном размере. Экс-игрок сборной России при задержании оказал сопротивление полиции.

Ранее сообщалось, что защита обжаловала арест бывшего футболиста сборной России по делу о наркотиках.

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