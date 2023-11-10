18-летний Бедард оформил первый дубль в НХЛ и установил рекорд «Чикаго»

Канадский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард забросил две шайбы и отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Встреча проходила на «Амали Арене» в Тампе и завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

Таким образом, 18-летний канадец стал самым молодым игроком в истории клуба, который оформил свой первый дубль в НХЛ.

«Чикаго» выбрал Бедарда под общим первым номером на драфте 2023 года. В нынешнем сезоне нападающий набрал 11 (7 + 4) очков в 12 играх.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил гол в четвёртом подряд матче в НХЛ.