Передача Охотюка помогла «Сан-Хосе» обыграть «Эдмонтон» в матче НХЛ
Встреча проходила в «Эс-Эй-Пи-центре» в Сан-Хосе и завершилась со счётом 3:2.
В составе хозяев результативной передачей отметился российский защитник Никита Охотюк.
После 13 игр «Сан-Хосе» набрал пять очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Эдмонтон» с пятью баллами располагается на 15-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Колорадо Эвеланш» потерпел поражение от «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата НХЛ.