Передача Охотюка помогла «Сан-Хосе» обыграть «Эдмонтон» в матче НХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила в «Эс-Эй-Пи-центре» в Сан-Хосе и завершилась со счётом 3:2.

В составе хозяев результативной передачей отметился российский защитник Никита Охотюк.

После 13 игр «Сан-Хосе» набрал пять очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Эдмонтон» с пятью баллами располагается на 15-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Колорадо Эвеланш» потерпел поражение от «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата НХЛ.