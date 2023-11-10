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Передача Охотюка помогла «Сан-Хосе» обыграть «Эдмонтон» в матче НХЛ

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«Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила в «Эс-Эй-Пи-центре» в Сан-Хосе и завершилась со счётом 3:2.

В составе хозяев результативной передачей отметился российский защитник Никита Охотюк.

После 13 игр «Сан-Хосе» набрал пять очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Эдмонтон» с пятью баллами располагается на 15-й строчке.  

Ранее сообщалось, что «Колорадо Эвеланш» потерпел поражение от «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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