Тарасова: не нужно сейчас ничего говорить в защиту Валиевой

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что никак не реагирует на слова трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной в адрес Камилы Валиевой.

«Слушание дела Камилы Валиевой будет на днях, и я считаю, что не нужно ничего говорить в защиту. Не понимаю, чего сейчас хотят люди. На слова Родниной никак не реагирую! Чего тут обсуждать?» — цитирует Тарасову Sport24.

После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Первые слушания по поводу положительного допинг-теста Валиевой прошли с 26 по 28 сентября. Суд возобновится 9 ноября.

Ранее сообщалось, что Валиева повторно выступит в CAS.