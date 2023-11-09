Тарасова: не нужно сейчас ничего говорить в защиту Валиевой
«Слушание дела Камилы Валиевой будет на днях, и я считаю, что не нужно ничего говорить в защиту. Не понимаю, чего сейчас хотят люди. На слова Родниной никак не реагирую! Чего тут обсуждать?» — цитирует Тарасову Sport24.
После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.
Первые слушания по поводу положительного допинг-теста Валиевой прошли с 26 по 28 сентября. Суд возобновится 9 ноября.
Ранее сообщалось, что Валиева повторно выступит в CAS.