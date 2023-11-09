Новиков: ЦСКА сможет прервать беспроигрышную серию «Факела»

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков высказал мнение касательно матча армейского клуба с «Факелом» в рамках 15-го тура РПЛ.

«ЦСКА ждёт непростая игра. «Факел» не проигрывает пять матчей подряд в РПЛ? У «Краснодара» тоже была серия без поражений, а ЦСКА смог её прервать. Надеюсь, что это повторится и с «Факелом», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Матч «Факела» и ЦСКА состоится 11 ноября в 14:00 мск.

ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице с 24 очками. «Факел» занимает десятое место, имея в активе 18 очков. Лидирует «Краснодар» (31).

Ранее руководитель пресс-службы «Факела» Павел Горячев заявил, что в клубе не сомневаются, что поле на домашнем стадионе будет готово к игре 15-го тура РПЛ с ЦСКА.