В Федерации футбола Занзибара заявили, что хотят провести матч с Россией весной 2024 года

Генеральный секретарь Федерации футбола Занзибара Хуссейн Ахмада рассказал, когда может состояться товарищеский матч со сборной России.

«Мы планировали сыграть со сборной России, но 16 ноября — слишком ранняя дата для проведения этого матча. Возможно, мы запланируем товарищескую игру с вашей командой на следующий международный перерыв весной. ЗФФ и РФС обсудили потенциальное проведение этого матча», — приводит слова Ахмада Sport24.

20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч со сборной Кубы. Встреча пройдёт в Волгограде и начнётся в 19:30 мск.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался о товарищеской игре сборной России с командой Кубы во время ноябрьской паузы на международные матчи.