RT в Telegram
Подпишись

В Федерации футбола Занзибара заявили, что хотят провести матч с Россией весной 2024 года

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Федерации футбола Занзибара Хуссейн Ахмада рассказал, когда может состояться товарищеский матч со сборной России.
В Федерации футбола Занзибара заявили, что хотят провести матч с Россией весной 2024 года
  • Gettyimages.ru

«Мы планировали сыграть со сборной России, но 16 ноября — слишком ранняя дата для проведения этого матча. Возможно, мы запланируем товарищескую игру с вашей командой на следующий международный перерыв весной. ЗФФ и РФС обсудили потенциальное проведение этого матча», — приводит слова Ахмада Sport24.

20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч со сборной Кубы. Встреча пройдёт в Волгограде и начнётся в 19:30 мск.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался о товарищеской игре сборной России с командой Кубы во время ноябрьской паузы на международные матчи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить