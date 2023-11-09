Ефремов: при Эмери я провёл несколько тренировок с основой «Вильярреала»

Защитник «Вильярреала» Антон Ефремов рассказал, как попасть в основную команду испанского клуба.

«Когда Эмери работал здесь, мы не говорили, но я провёл несколько тренировок под его руководством. Попасть в основную команду «Вильярреала» совершенно реально. Самое главное — продолжать работать в том же духе. Планы у меня серьёзные», — приводит слова Ефремова «Чемпионат».

20-летний спортсмен является воспитанником «Пари Нижний Новгород». Футболист находится в структуре «Вильярреала» с 2021 года. На данный момент Ефремов за испанский клуб не дебютировал. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в €150 тыс.

Ранее Ефремов признался, что ему было трудно покидать Россию.