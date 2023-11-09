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Камельзон: жаль Хачанова, но Шевченко ждёт большое будущее

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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказался о победе российского теннисиста Александра Шевченко над соотечественником Кареном Хачановым.
Камельзон: жаль Хачанова, но Шевченко ждёт большое будущее
  • Gettyimages.ru

«Жаль Хачанова, но эта победа хорошая. Шевченко ждёт большое будущее. Во-первых, его рейтинг будет подниматься на таких победах. Во-вторых, он наберётся уверенности, потому что, когда он ворвётся в тридцатку, работа будет уже другая», — цитирует Камельзона «Чемпионат».

Шевченко победил Хачанова со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут.

В следующем круге россиянин сыграет с победителем встречи Люка Ван Аш (Франция) — Пьер-Юг Эрбер (Франция).

Ранее сообщалось, что Медведев, Рублёв и Андреева выступят на выставочном турнире в ОАЭ.

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