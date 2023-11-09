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Божович: я ищу работу и готов тренировать в России

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Бывший главный тренер «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович выразил желание поработать в России.
Божович: я ищу работу и готов тренировать в России
  • Gettyimages.ru

«Я отдыхал дома и чуть-чуть наслаждался. У меня было предложение, которое меня устраивало. Но не договорились. Сейчас всё нормально. Я ищу работу и готов. Готов тренировать в том числе и в России», — цитирует Божовича «Чемпионат».

В 2014-м Божович выиграл Кубок России с «Ростовом». Последним клубом РПЛ, в котором работал специалист, был тульский «Арсенал». В качестве тренера Божович также становился чемпионом Сербии в сезоне-2015/16 вместе с «Црвена звездой».

Ранее Божович оценил работу наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

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