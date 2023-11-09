Шведским хоккеистам запретили носить форму с символикой страны из-за теракта в Брюсселе
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«На выезде из страны и в пути мы не будем носить официальную одежду сборной. Это касается всех наших команд. Однако мы можем носить её в автобусе и в гостиницах», — цитирует Тёрслеффа VG.
Вечером 16 октября в центре Брюсселя перед матчем квалификации Евро-2024 между Швецией и Бельгией началась стрельба, в результате которой погибли двое шведских болельщиков. Игра была остановлена после первого тайма при счёте 1:1.
Ранее сообщалось, что шведских лыжников просят не носить символику страны после теракта в Брюсселе.