Шведским хоккеистам запретили носить форму с символикой страны из-за теракта в Брюсселе

Руководитель службы безопасности федерации хоккея Швеции Аббе Тёрслефф сообщил, что национальная команда не будет носить одежду с символикой страны.

«На выезде из страны и в пути мы не будем носить официальную одежду сборной. Это касается всех наших команд. Однако мы можем носить её в автобусе и в гостиницах», — цитирует Тёрслеффа VG.

Вечером 16 октября в центре Брюсселя перед матчем квалификации Евро-2024 между Швецией и Бельгией началась стрельба, в результате которой погибли двое шведских болельщиков. Игра была остановлена после первого тайма при счёте 1:1.

Ранее сообщалось, что шведских лыжников просят не носить символику страны после теракта в Брюсселе.