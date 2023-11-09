Защитник «Вильярреала» Ефремов признался, что ему было трудно покидать Россию

Российский защитник «Вильярреала» Антон Ефремов признался, что ему было трудно покидать Россию и переезжать в Испанию.

«Оставить семью, друзей, родину — это нелегко. Языковой барьер, оформление документов тоже отнимают много сил. В футбольном плане я уже понимаю игру и все требования клуба, чувствую себя частью команды. В бытовом отношении тоже освоился. В том году ко мне переехала жена, она — моя поддержка и опора», — цитирует Ефремова «Чемпионат».

19-летний спортсмен является воспитанником «Пари Нижний Новгород». Футболист находится в структуре «Вильярреала» с 2021 года. На данный момент Ефремов за испанский клуб не дебютировал. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в €150 тыс.

Ранее Ефремов рассказал, как узнаёт о российских новостях в Испании.