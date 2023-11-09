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Игнатьев считает, что Миранчуку стоит вернуться из «Аталанты» в «Локомотив»

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Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев прокомментировал слухи о возвращении полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука в московский «Локомотив».
Игнатьев считает, что Миранчуку стоит вернуться из «Аталанты» в «Локомотив»
  • Gettyimages.ru

«Наверное, это правильное решение. Я могу обосновать его тем, что футболист должен играть, чтобы чувствовать себя полноценным членом команды. Если он не играет, то ему и всё остальное не в радость. Ни зарплата ему ни к чему, если есть семья, которая переживает некие тревоги. Как говорят, «на работе хорошо — и в семье хорошо».

В общем, очень много эмоций приносит всё, что связано с твоим любимым делом. Повторюсь, если ты не играешь, то ты не полноправный член этого коллектива, этой команды. Ну и уехать здесь поиграть, набрать кондицию и почувствовать себя уверенно, приобрести запас положительных эмоций, позитива и поехать продолжить. Так ждать, когда я буду играть не играя, — это очень сложно», — заявил Игнатьев RT.

Ранее бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской премьер-лиги против воронежского «Факела».

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