Борщёв заявил, что дерётся за деньги, а не за Россию
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«Когда я был в национальной сборной, для меня было большой гордостью выйти со своим флагом, потому что я представлял Россию. Сейчас я дерусь за деньги, и мне не кажется это уместным. Я не дерусь за Россию», — сказал на YouTube-канале «Ушатайка».
В активе Борщёва семь побед в смешанных единоборствах и три поражения.
Следующий поединок Борщёв проведёт на турнире UFC 295 против азербайджанца Назима Садыхова.
Ранее британский боец Том Аспинэлл высказался о предстоящем бое с россиянином Сергеем Павловичем в рамках титульного поединка UFC.