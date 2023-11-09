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Борщёв заявил, что дерётся за деньги, а не за Россию

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Российский боец Вячеслав Борщёв объяснил, почему дерётся за деньги.
Борщёв заявил, что дерётся за деньги, а не за Россию
  • Gettyimages.ru

«Когда я был в национальной сборной, для меня было большой гордостью выйти со своим флагом, потому что я представлял Россию. Сейчас я дерусь за деньги, и мне не кажется это уместным. Я не дерусь за Россию», — сказал на YouTube-канале «Ушатайка».

В активе Борщёва семь побед в смешанных единоборствах и три поражения.

Следующий поединок Борщёв проведёт на турнире UFC 295 против азербайджанца Назима Садыхова. 

Ранее британский боец Том Аспинэлл высказался о предстоящем бое с россиянином Сергеем Павловичем в рамках титульного поединка UFC.

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