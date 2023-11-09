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Бояринцев считает, что «Спартак» и «Ростов» имеют одинаковые шансы на победу в матче РПЛ

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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России с «Ростовом».

«У обеих команд равные шансы на победу. Потому что и «Спартак», и «Ростов» играют сейчас нестабильно. Но принципиальность в этом матче, конечно же, будет присутствовать», — цитирует Бояринцева «Матч ТВ».

Встреча между командами пройдёт 12 ноября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 19:30 мск. 

«Спартак», набрав 21 очко, занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» — на 11-й позиции (17).

Ранее Бояринцев поделился мнением относительно ситуации вокруг защитника Георгия Джикии в преддверии матча с ЦСКА.

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