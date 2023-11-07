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Экс исполнительный директор СКА Точицкий стал вице-президентом КХЛ

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Бывший исполнительный директор СКА Андрей Точицкий был назначен на должность вице-президента Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по операциям.
Экс исполнительный директор СКА Точицкий стал вице-президентом КХЛ
  • РИА Новости

«Он известный в хоккейном мире человек, не нуждающийся в особом представлении. У него колоссальный опыт работы в хоккее в различных должностях. Его знания, опыт и целеустремленность помогут КХЛ», — сообщил глава КХЛ Алексей Морозов.

Специалист начал работать в СКА в 2008 году. Пост исполнительного директора клуба он занимал с июня 2021-го по июль 2023-го.

Ранее Роман Ротенберг объявил о намерении игнорировать вопросы о судействе.

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