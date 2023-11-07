В «Реал Сосьедад» заявили о завершении адаптации Захаряна

Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате сообщил, что российский полузащитник Арсен Захарян завершил адаптацию в испанском клубе.

«Арсен уже адаптировался. Он хорошо работает в команде и всё понимает. Что касается культуры и менталитета, к этому Захарян тоже привык. Он любит Страну Басков», — цитирует Мундуате Sport24.

«Реал Сосьедад» объявил о переходе российского игрока из «Динамо» 19 августа. Соглашение с Захаряном рассчитано до конца сезона-2028/29.

В текущем сезоне футболист сыграл за команду восемь матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее в «Реал Сосьедад» заявили, что Захарян находится в идеальном состоянии.