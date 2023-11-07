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Малкин признался, что хотел бы получать больше по контракту с «Питтсбургом»

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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о своём контракте с клубом.
Малкин признался, что хотел бы получать больше по контракту с «Питтсбургом»
  • Gettyimages.ru

«Ну, как продешевил — больше не давали! Думаете, я не хотел, что ли? Просил и восемь, но не дали. Может, думали, что у меня было много повреждений и уже не тот уровень», — приводит слова Малкина «Спорт-Экспресс».

Нападающий признался, что хотел бы получать больше.

«Мои агенты боролись до конца, могу это с уверенностью сказать. Контракт всё равно хороший. Будем работать!» — сказал он.

В прошлом сезоне 37-летний россиянин подписал соглашение с «Питтсбургом» на четыре года с зарплатой $24,4 млн.

Ранее Малкин высказался о своей результативности.

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