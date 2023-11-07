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Геркус: «Спартак» изображает борьбу за третье место, а на деле борется с внутренними демонами

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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал ситуацию в некоторых российских клубах в сезоне-2023/24.
Геркус: «Спартак» изображает борьбу за третье место, а на деле борется с внутренними демонами
  • РИА Новости

«Спартак», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Динамо» изображают борьбу за третье место, но на деле каждая из этих команд сражается со своими внутренними демонами», — написал Геркус в Telegram-канале.

После 14-го тура чемпионата России лидером турнирной таблицы является «Краснодар», набрав 31 очко. Следом идут «Зенит» (29) и ЦСКА (24). Далее расположились «Крылья Советов», «Динамо», «Спартак» и «Локомотив». 

Ранее Геркус заявил, что «Спартак» и «Локомотив» выглядят нестабильно.

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