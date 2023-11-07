Похитители сообщили, что не могут освободить отца футболиста Диаса из-за военных действий

Повстанцы Армии национального освобождения (АНО) Колумбии сообщили, что процесс освобождения отца футболиста «Ливерпуля» Луиса Диаса затягивается.

«Район остаётся милитаризованным, вооружённые силы совершают облёты, высаживают войска, предлагают награды и проводят интенсивную операцию, которая не позволяет быстро и безопасно осуществить план освобождения», — говорится в заявлении.

28 октября стало известно, что родителей футболиста похитили вооружённые люди на заправке по пути домой в Колумбии. Позднее появилась информация, что мать игрока удалось спасти.

4 ноября колумбийские фанаты потребовали отменить матч с Бразилией из-за похищения отца Диаса.

Ранее сообщалось, что власти Колумбии выплатят €10 тыс. за помощь в поиске отца футболиста Диаса.