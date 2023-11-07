КДК РФС рассмотрит скандирования фанатов «Локомотива» в матче РПЛ со «Спартаком»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит скандирования ненормативной лексики болельщиками «Локомотива».

«По матчу «Локомотив» — «Спартак» рассмотрим нарушение регламента: на организационном предматчевом совещании не была обеспечена видеосвязь для участников. Также болельщики «Локомотива» скандировали ненормативную лексику», — цитирует Григорьянца РИА Новости.

Игра на «РЖД Арене» завершилась со счётом 1:1. В составе хозяев забитым мячом на 64-й минуте отметился нападающий Артём Дзюба. У гостей гол на счету полузащитника Антона Зиньковского (53-я). В первом тайме красную карточку получил защитник «Спартака» Даниил Хлусевич.

Железнодорожники набрали 21 очко и поднялись на седьмое место в турнирной таблице. Красно-белые также имеют 21 очко и занимают пятую строчку.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что удаление Хлусевича полностью сломало игру красно-белых.