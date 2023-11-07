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Федотов раскритиковал Кукуяна за работу в матче «Локомотив» — «Спартак»

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Бывший судья Игорь Федотов оценил работу арбитра Павла Кукуяна в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Локомотивом» и «Спартаком».
Федотов раскритиковал Кукуяна за работу в матче «Локомотив» — «Спартак»
  • РИА Новости

«В целом Кукуян отработал нормально. Но есть один момент, который надо разобрать», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

По его словам, Кукуян должен был сразу принимать решение по удалению защитника красно-белых Даниила Хлусевича.

«Кукуяну надо было назначить штрафной, показать игроку карточку и ждать, что скажет VAR. Но в итоге его прессуют, он думает, что сделать, — потому что не сделал первоначальное действие. Вот такое поведение арбитра напрягало и «Спартак», и остальных. Потому клубы и пишут письма, говорят, что судьи нарушают протокол VAR, ожидая подсказок», — сказал он.

Встреча проходила на «РЖД Арене» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

После 14 туров РПЛ «Локомотив» и «Спартак» набрали по 21 очку и занимают седьмое и шестое места соответственно.

Ранее сообщалось, что «Спартак» планирует две покупки в зимнее трансферное окно.

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