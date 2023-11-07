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Роналду не сыграет в матче азиатской ЛЧ с «Аль-Духаилем» из-за усталости

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Нападающий «Аль‑Насра» Криштиану Роналду не сможет принять участие в матче азиатской Лиги чемпионов с «Аль-Духаилем».

«Роналду не будет участвовать в матче с «Аль-Духаилем», потому что он устал из-за большого количества матчей. Я знаю, что есть желающие его увидеть на поле, но ему нужно отдохнуть», — приводит слова главного тренера Луиш Каштру Goal.

В конце 2022 года игрок подписал контракт с саудовским клубом. В нынешнем сезоне португалец провёл за «Аль-Наср» 16 матчей, забил 15 голов и отдал девять результативных передач.

Ранее Роналду пошутил над украинским боксёром Усиком за плохой английский язык.

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