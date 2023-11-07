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Павлович — о титульном бое UFC: это будет кровавая война

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Павлович высказался о титульном поединке с британцем Томом Аспинэллом на UFC 295.
Павлович — о титульном бое UFC: это будет кровавая война
  • Gettyimages.ru

«Это будет не просто бой. Это будет война, кровавая война. Всё сводится к одному: это пояс, это моя мечта, и я готов сражаться за титул. Мне нужен мой пояс», — цитирует Павловича UFC.

Напомним, что следующий поединок, который состоится 11 ноября на турнире UFC 295 в Нью‑Йорке, Павлович проведёт с Томом Аспинэллом.

Бой стал возможным, так как действующий чемпион организации в тяжёлом весе американец Джон Джонс получил травму и не сможет сразиться с соотечественником Стипе Миочичем.

Ранее Аспинэлл назвал Павловича самым опасным парнем UFC.

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