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Балага: «Аль-Хиляль» предлагал Месси зарплату в размере €1 млрд

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Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси мог оказаться в «Аль-Хиляле»
Балага: «Аль-Хиляль» предлагал Месси зарплату в размере €1 млрд
  • AP

Как сообщает журналист Гиллем Балага, «Аль-Хиляль» предлагал Месси заработную плату в размере €1 млрд.

По информации источника, аргентинец не рассматривал это предложение и в летнее трансферное окно подписал контрактное соглашение с «Интер Майами».

Месси подписал контракт с клубом до 31 декабря 2025 года. Он провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

Ранее Месси заявил, что больше не будет играть в Европе.

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