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Глушаков: ситуация в «Спартаке» начинает напоминать ту, что была со мной

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Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков высказался о ситуации в команде.
Глушаков: ситуация в «Спартаке» начинает напоминать ту, что была со мной
  • РИА Новости

«Думаю, нынешняя ситуация в «Спартаке» уже где‑то начинает быть похожей на то, что было со мной. Наверное, кто‑то переподписал контракт, кого‑то ставят, кого‑то не ставят. Оттуда ветер дует», — цитирует Глушакова «Матч ТВ».

20 сентября стало известно, что 36-летний футболист подписал контракт с костромским «Спартаком». Также чемпион России в составе московского «Спартака» в данный момент играет за клуб Медийной футбольной лиги «Броук Бойз».

Ранее Гаврилов сообщил, что впервые сходил на матч «Спартака» после инсульта.

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