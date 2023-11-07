Глушаков: ситуация в «Спартаке» начинает напоминать ту, что была со мной

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков высказался о ситуации в команде.

«Думаю, нынешняя ситуация в «Спартаке» уже где‑то начинает быть похожей на то, что было со мной. Наверное, кто‑то переподписал контракт, кого‑то ставят, кого‑то не ставят. Оттуда ветер дует», — цитирует Глушакова «Матч ТВ».

20 сентября стало известно, что 36-летний футболист подписал контракт с костромским «Спартаком». Также чемпион России в составе московского «Спартака» в данный момент играет за клуб Медийной футбольной лиги «Броук Бойз».

Ранее Гаврилов сообщил, что впервые сходил на матч «Спартака» после инсульта.