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Скира: Ибрагимович находится в шаге от получения должности в «Милане»

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Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может получить должность в клубе.
Скира: Ибрагимович находится в шаге от получения должности в «Милане»
  • AP

Как сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях, Ибрагимович находится в шаге от получения одной из должностей в руководстве «Милана».

Ибрагимович завершил карьеру 4 июня в возрасте 41 года. Последним его клубом был «Милан». Вместе с командой он является двукратным чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны.

Также он является чемпионом Нидерландов, Испании и Франции.  

Ранее сообщалось, что Ибрагимович может стать спортивным директором «Милана».

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