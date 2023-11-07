Скира: Ибрагимович находится в шаге от получения должности в «Милане»

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может получить должность в клубе.

Как сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях, Ибрагимович находится в шаге от получения одной из должностей в руководстве «Милана».

Ибрагимович завершил карьеру 4 июня в возрасте 41 года. Последним его клубом был «Милан». Вместе с командой он является двукратным чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны.

Также он является чемпионом Нидерландов, Испании и Франции.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович может стать спортивным директором «Милана».