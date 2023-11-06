Билялетдинов: «Локомотив» вяло отреагировал на удаление футболиста «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Динияр Билялетдинов считает, что «Локомотив» плохо воспользовался игрой в большинстве в матче 14-го тура чемпионата страны со «Спартаком».

«Не было агрессивности впереди, беговой работы, прессинга. Не знаю, почему этого не случилось. Хотя «Локомотив» создал два-три момента, но и «Спартак» тоже создал, в меньшинстве красно-белые могли даже выиграть», — цитирует Билялетдинова ТАСС.

По мнению экс-хавбека «Спартака» и «Локомотива», железнодорожники «оказались не готовы психологически» к игре в большинстве.

«Хотя бы в перерыве можно было как-то настроиться на агрессивный лад. Наверное, не получилось», — добавил Билялетдинов.

Игра на «РЖД Арене» завершилась со счётом 1:1. В составе хозяев забитым мячом на 64-й минуте отметился нападающий Артём Дзюба. У гостей гол на счету полузащитника Антона Зиньковского (53-я). В первом тайме красную карточку получил защитник «Спартака» Даниил Хлусевич.

Железнодорожники набрали 21 очко и поднялись на седьмое место в турнирной таблице. Красно-белые также имеют 21 очко и занимают пятую строчку.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что удаление Хлусевича полностью сломало игру красно-белых.