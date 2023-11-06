RT в Telegram
Подпишись

Беляев — о победном голе в ворота СКА: я в своём броске всегда уверен

Короткая ссылка
Нападающий московского «Спартака» Александр Беляев заявил, что на тренировках отрабатывает броски по воротам со средней дистанции.

«Я в свой бросок верю всегда. Без какого-либо хвастовства. Что касается сомнений в том, что я уложился по времени, то был полностью уверен, что гол хороший. Не сомневался в этом», — цитирует Беляева РИА Новости.

По его словам, хоккеисты «Спартака» со СКА «играли одним целым».

«Удача была на нашей стороне, мы больше работали. Везёт тому, кто везёт», — добавил 24-летний игрок.

Игра в Москве завершилась со счётом 3:2 в пользу коллектива Алексея Жамнова. Александр Беляев забросил победную шайбу с финальной сиреной в концовке третьего периода.

«Спартак» (40 очков) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. СКА (26) — восьмое. Лидирует московское «Динамо» (41).

Ранее Жамнов заявил, что «Спартак» не играл на удержание счёта в матче cо СКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить