Беляев — о победном голе в ворота СКА: я в своём броске всегда уверен
«Я в свой бросок верю всегда. Без какого-либо хвастовства. Что касается сомнений в том, что я уложился по времени, то был полностью уверен, что гол хороший. Не сомневался в этом», — цитирует Беляева РИА Новости.
По его словам, хоккеисты «Спартака» со СКА «играли одним целым».
«Удача была на нашей стороне, мы больше работали. Везёт тому, кто везёт», — добавил 24-летний игрок.
Игра в Москве завершилась со счётом 3:2 в пользу коллектива Алексея Жамнова. Александр Беляев забросил победную шайбу с финальной сиреной в концовке третьего периода.
«Спартак» (40 очков) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. СКА (26) — восьмое. Лидирует московское «Динамо» (41).
Ранее Жамнов заявил, что «Спартак» не играл на удержание счёта в матче cо СКА.