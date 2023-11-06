Жамнов заявил, что «Спартак» не играл на удержание счёта в матче cо СКА

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов подчеркнул, что перед игроками была поставлена задача обыграть петербургский СКА в основное время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Я давно сказал, что игра длится 60 минут, поэтому всё может произойти. Ребята молодцы, играли до конца и старались выиграть матч. Последние минут 10 было видно, что мы не играли на удержание», — цитирует Жамнова ТАСС.

По его словам, в эпизоде с победной шайбой самое главное было — выиграть вбрасывание и произвести бросок.

«Вратарь соперника не видел момент броска — его загородил защитник. Когда остаётся 5—10 секунд, в подсознании сидит овертайм, но доля ожидания чуда в голове всегда находится», — добавил Жамнов.

Игра в Москве завершилась со счётом 3:2 в пользу коллектива Алексея Жамнова. Александр Беляев забросил победную шайбу с финальной сиреной в концовке третьего периода.

«Спартак» (40 очков) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. СКА (26) — восьмое. Лидирует московское «Динамо» (41).

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что опять остался не очень доволен работой судей на матче со «Спартаком».