Сенников считает, что «Локомотив» сыграл беззубо в атаке в матче со «Спартаком»

Двукратный чемпион России в составе «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что железнодорожникам не хватило характера для победы в большинстве над «Спартаком» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.

«Локомотив» играл беззубо в атаке, но понятно, что неожиданно пропустили этот гол, потом отыгрались, могли победить, но такое ощущение, что команда чего-то ждала», — цитирует Сенникова ТАСС.

По его мнению, все футболисты «Локомотива» ждали гол от Артёма Дзюбы.

«Вот он забил. У «Спартака» был отличный настрой, он всегда играет неровно. Но вчера красно-белые провели одну из лучших игр», — добавил Сенников.

Игра на «РЖД Арене» завершилась со счётом 1:1. В составе хозяев забитым мячом на 64-й минуте отметился нападающий Артём Дзюба. У гостей гол на счету полузащитника Антона Зиньковского (53-я). В первом тайме красную карточку получил защитник «Спартака» Даниил Хлусевич.

Железнодорожники набрали 21 очко и поднялись на седьмое место в турнирной таблице. Красно-белые также имеют 21 очко и занимают пятую строчку.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что удаление Хлусевича полностью сломало игру красно-белых.