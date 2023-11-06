Деограсия: «Оренбург» упустил победу над «Ростовом» из-за странного гола
- РИА Новости
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«Да, гол нам забили довольно странный, много отскоков, не смогли мяч выбить, в итоге пропустили. Этот гол обернулся для нас потерянным баллом», — передаёт слова Деограсии корреспондент «Матч ТВ».
50-летний испанский специалист подчеркнул, что его подопечные «выполнили очень большую работу».
«Наша задача была выиграть, и мы сделали для этого всё возможное», — добавил Деограсия.
«Оренбург» на своём поле упустил победу над «Ростовом» (1:1). Единственный гол в составе хозяев забил Дмитрий Воробьёв на 71-й минуте. Максим Осипенко сравнял счёт в матче на 85-й минуте.
«Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Ростов» — на десятой позиции (17).
Ранее в «Оренбурге» заявили, что обратятся в ЭСК РФС после матча с «Ростовом».