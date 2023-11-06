Галимов — о победе над СКА: таких развязок в моей карьере ещё не было

Нападающий «Спартака» Ансель Галимов признался, что чувствует большой эмоциональный подъём после победы над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Подобные развязки в твоей карьере были?» — «Не было. Мне кажется, для зрителей сегодня эйфория была. Думаю, сейчас чуть выдохнем. Всё-таки четвёртая игра подряд через день, эмоции всё равно немножко накладываются», — цитирует Галимова «Матч ТВ».

Он также рассказал, что эпизод с победным голом хоккеисты «Спартака» отрабатывали на тренировках.

«Ты знал, куда отдавал?» — «Да, я поставил туда Беляева. Я не буду все заготовки говорить», — добавил Галимов.

Игра в Москве завершилась со счётом 3:2 в пользу коллектива Алексея Жамнова. В составе красно-белых шайбы забросили Павел Порядин (12-я, 51-я минуты), Александр Беляев (60-я). В команде Романа Ротенберга отличились Марат Хайруллин (восьмая), Александр Кадейкин (45-я).

«Спартак» (40 очков) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. СКА (26) — восьмое. Лидирует московское «Динамо» (41).

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что опять остался не очень доволен работой судей на матче со «Спартаком».